Шустер возвращается на Интер

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Как отмечается в сообщении, с целью развития политического вещания на телеканале руководство "Интера" предложило сотрудничество ведущему программы Савику Шустеру. В частности, замена проекта "Справедливость" проектом С.Шустера "Шустер Live" объясняется необходимостью повышения рейтингов политического вещания.

Журналист Евгений Киселев, который отвечает за политическое вещание на "Интере", отметил: "На сегодняшний день программа Савика Шустера – самый популярный политический формат ток-шоу в стране, и его выход на «Интере» позволит существенно укрепить позиции телеканала".

Первая программа "Шустер Live" выйдет на телеканале "Интер" в пятницу, 22 февраля, в 20.30.

Комментируя свой переход на телеканал, С.Шустер сказал: "Интер" – лидер телевизионного рынка, и выход "Шустер Live" на "Интере" позволит существенно расширить аудиторию программы".

Кроме того, в сообщении отмечается, что, несмотря на изменения в сетке вещания "Интера", ведущая Анна Безулик останется работать на телеканале.

Комментируя принятые решения, А.Безулик сказала: "Это решение в компетенции руководства канала. Мне и моей группе было сделано предложение о работе на телеканале, и сейчас мы вместе с руководством телеканала работаем над поиском формата, который будет интересен "Интеру".

Как известно, «Свобода Савика Шустера» уже выходила на телеканале Интер с 24 августа 2007 года по лето 2008.