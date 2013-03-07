В ЕЦ заявляют, что в избирательном округе сына Балоги изымают документы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единый Центр».

«Представители правоохранительных органов пытаются изъять документы на одном из избирательных участков, где кандидат от «Единого Центра» одержал победу над выдвиженцем Партии регионов. Такие действия представителей правоохранительных органов мы считаем заказными и предвзятыми», - говорится в сообщении «Единого Центра».

В партии отмечают, что данная ситуация подобна событиям в и.о. № 71 на выборах народных депутатов Украины, где победу одержал выдвиженец «Единого Центра» Павел Балога.

«Своими действиями власть в очередной раз предпринимает попытки подменить волеизъявление граждан сфабрикованными политическими делами», - подчеркивается в сообщении «Единого Центра».