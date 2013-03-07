Рыбак обещает, что скоро опубликуют письменное послание Януковича ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, отвечая на вопрос журналистов.

На уточняющий вопрос, придет ли Президент в ВР, чтобы лично обратиться к депутатам, или он направит свое послание в письменном виде, В.Рыбак заметил, что, если депутаты прекратят блокировать работу парламента, В.Янукович, может, и придет на пленарное заседание.

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“Мы, в конце концов, должны уважать Президента”, - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция настаивает на том, чтобы Президент выступил 19 марта с Ежегодным посланием к Верховой Раде.