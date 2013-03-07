Тюремщики: Тимошенко отказалась от этапа и видеоконференции

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

"Поведение и позиция осужденного по ее вывозу вообще не изменились. В частности, вчера вечером ее еще раз ознакомили с уведомлением о вызове в суд", - говорится в сообщении.

Тимошенко, по словам тюремщиков, не предоставила конкретного ответа о готовности быть этапированной.

"Учитывая такую ​​позицию Ю. Тимошенко, ей снова было предложено принять участие в судебном заседании путем видеоконференции", - сообщает пресс-служба, добавляя, что Тимошенко от этого предложения отказалась.

Тюремщики отмечают, что транспорт и конвой были вовремя готовы для осуществления этапирования.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 марта, Печерский райсуд Киева должен допросить народного депутата Александру Кужель как свидетеля по делу об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.