Яценюк проводит совещание возле заблокированной трибуны ВР
09:59, 05 марта 2013Политика
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Яценюк проводит совещание с депутатами из «Батькивщины», которые блокируют президиум ВР.
Арсений Яценюк проводит совещание
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк проводит совещание возле заблокированной трибуны Верховной Рады Украины с депутатами из фракции «Батькивщина».
Как передает корреспондент УНИАН, возле президиума и трибуны ВР собрались около 40 депутатов от “Батькивщины”, за трибуной находится Александр Турчинов.
После переговоров некоторые депутаты отходят от трибуны.
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