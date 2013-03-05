Яценюк проводит совещание возле заблокированной трибуны ВР

Яценюк проводит совещание с депутатами из «Батькивщины», которые блокируют президиум ВР.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк проводит совещание возле заблокированной трибуны Верховной Рады Украины с депутатами из фракции «Батькивщина». Как передает корреспондент УНИАН, возле президиума и трибуны ВР собрались около 40 депутатов от “Батькивщины”, за трибуной находится Александр Турчинов. После переговоров некоторые депутаты отходят от трибуны.

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