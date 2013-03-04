Указ о назначении Шемчука губернатором обнародовали

Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Виктора Шемчука главой Львовской областной государственной администрации.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента. По теме: Львову представят нового губернатора, хотя указа на сайте Президента еще нет Другим указом В.Янукович освободил Михаила Костюка от должности главы Львовской ОГА. Как известно, ранее новоназначенный губернатор Виктор Шемчук работал прокурором Крыма.

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