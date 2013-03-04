Львову представят нового губернатора, хотя указа на сайте Президента еще нет

Сегодня во Львове вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко официально представит нового председателя Львовской областной государственной администрации Виктора Шемчука.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, представление запланировано на 11.15.

О причинах освобождения Михаила Костюка от должности губернатора Львовской области пресс-служба не сообщает.

В настоящее время указы об освобождении М.Костюка и назначении В.Шемчука на сайте Президента не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, М.Костюк был назначен председателем Львовской ОГА 2 ноября 2011 года.