Львову представят нового губернатора, хотя указа на сайте Президента еще нет
10:46, 04 марта 2013Политика
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Грищенко сегодня во Львове представит нового губернатора области Шемчука.
Указа на Шемчука пока нет
Сегодня во Львове вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко официально представит нового председателя Львовской областной государственной администрации Виктора Шемчука.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, представление запланировано на 11.15.
О причинах освобождения Михаила Костюка от должности губернатора Львовской области пресс-служба не сообщает.
В настоящее время указы об освобождении М.Костюка и назначении В.Шемчука на сайте Президента не обнародованы.
Как сообщал УНИАН, М.Костюк был назначен председателем Львовской ОГА 2 ноября 2011 года.
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