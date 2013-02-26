ЕС может закрыть глаза на Тимошенко, если власть выполнит другие условия - эксперт

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский эксперт, сотрудник Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий.

Он отметил, что Евросоюз, несмотря на проблемы в Украине, последовательно демонстрирует желание продолжать сотрудничество с украинской властью, подтверждением чего является вчерашний саммит Украина-ЕС.

"Я думаю, что компромисс, который бы заключался в том, чтобы Тимошенко осталась в тюрьме, возможен, потому что ЕС четко сигнализирует, что хочет сотрудничать с Украиной, несмотря на имеющиеся проблемы", - сказал эксперт.

А.Шептицкий напомнил, что Соглашение об ассоциации может вступить в силу лишь после его ратификации, а это оставляет в руках европейских политиков рычаг влияния на украинскую власть, в том числе по делу Ю.Тимошенко.

Эксперт также обратил внимание, что европейские политики не ставят главным условием для подписания Соглашения об ассоциации решение какой-то одной проблемы, ведь существует целый список с 19 требованиями, которые Украина должна выполнить.

"Если ставится одно условие - то это категорическое дело "да или нет", а если несколько - то можно выполнить половину... ЕС может согласиться на такую логику", - считает А.Шептицкий.

В то же время он назвал успехом украинской власти тот факт, что ей удалось поддержать диалог с Европейским Союзом, отметив, что для европейских политиков вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Беларусью стало бы геополитическим поражением.

"Объективно, при нынешней внутренней политической ситуации в Украине - это успех украинской власти, что им удалось продолжать общение с ЕС. Более того, я бы сказал, что этот диалог является неожиданно конкретным", - добавил А.Шептицкий.

Он также назвал вызовом для украинской власти выполнение выдвинутых ей условий до мая этого года, назвав это реальным, если власть действительно захочет это сделать.

Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел ЕС в своих выводах от 10 декабря 2012 года отметил возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до запланированного на ноябрь Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, если Украина достигнет прогресса в вопросах усовершенствования избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия, а также продолжении реформ, начатых в рамках Повестки дня ассоциации.

Вчера, 25 февраля, в совместном заявлении по результатам 16-го саммита Украина-ЕС, лидеры Украины и Европейского Союза выразили надежду на достижение Киевом до начала мая прогресса в выполнении условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

В документе отмечается, что лидеры подтвердили свою преданность подписанию парафированного Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, как только Украина продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в трех сферах: реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

“Для достижения этой цели Украина настроена действовать в соответствии со сферами/положениями, определенными выводами Совета ЕС по иностранным делам от 10 декабря 2012 года”, - сказано в заявлении.