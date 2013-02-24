В апреле вновь могут возникнуть проблемы с трансляцией национального радио

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко заявил в Полтаве.

«Недавнее отключение радиовещания может повториться в апреле. После того, как это произошло, я убедил Кабмин дать средства. Выделенных средств хватит только до апреля. Однако мы этот вопрос не оставим в стороне и на комитете в парламенте рассмотрим, и 25 февраля он вынесен на рассмотрение коллегии Гостелерадио. Мы не должны допустить прекращения вещания и развала областных ТРК», - сказал Н.Томенко. Он подчеркнул, что если средства выделены не будут, то в облТРК возможны сокращения людей и программ.

«Мы также будем все делать в парламенте, чтобы радиосеть увеличилась в стране, а не уменьшилась», - отметил Н.Томенко.

По его мнению, необходима государственная стратегия не только сохранения, но и развития национального радио в Украине в трех форматах: УР-1, канал «Промінь» и УР-3 («Культура»).

Н.Томенко сообщил, что будет требовать от Президента на заседании СНБО в ближайшее время рассмотреть вопрос информационной безопасности.