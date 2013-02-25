Янукович встречается с Баррозу и Ромпеем в узком кругу
12:42, 25 февраля 2013Политика
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В Брюсселе началась встреча Президента Украины с президентами Европейского Совета и Еврокомиссии в узком кругу.
В Брюсселе начался саммит Украина – Европейский Союз / Фото: Украинская правда
В Брюсселе началась встреча Президента Украины Виктора Януковича с Президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу в узком кругу.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщал УНИАН, основными темами собрания станут вопросы реализации Украиной реформ, необходимых для подписания в этом году Соглашения об ассоциации с ЕС, сотрудничества в энергетической сфере, а также – международные вопросы, в том числе урегулирование приднестровского конфликта, отношения с Минском и Москвой.
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