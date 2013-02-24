Министр МВД в Полтаве защищал научную работу
18:10, 24 февраля 2013Политика
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Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко в субботу в Полтавском университете экономики и торговли защищал научную работу.
Из-за визита Захарченко на дорогах города были выставлены усиленные патрули ГАИ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.
В пресс-службе отметили, что визит министра носил частный характер.
Вместе с тем к приезду главы МВД на дорогах города были выставлены усиленные патрули ГАИ, а светофоры по ходу его движения до места назначения были переведены в режим работы желтого света. Дорожное движение регулировали сотрудники Госавтоинспекции.
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В самом университете факт защиты министром научной работы подтвердили, однако комментировать ситуацию отказались.
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