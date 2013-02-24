Министр МВД в Полтаве защищал научную работу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

В пресс-службе отметили, что визит министра носил частный характер.

Вместе с тем к приезду главы МВД на дорогах города были выставлены усиленные патрули ГАИ, а светофоры по ходу его движения до места назначения были переведены в режим работы желтого света. Дорожное движение регулировали сотрудники Госавтоинспекции.

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В самом университете факт защиты министром научной работы подтвердили, однако комментировать ситуацию отказались.