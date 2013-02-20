Министр объяснил нардепам, что «милицию бить нельзя»

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко считает действия правоохранителей в Гостином дворе правомерными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

"Милицию бить нельзя. Никому в принципе. И те события, которые там произошли, и те граждане, народные депутаты, которые считают, что можно толкать, бить милицию, они ошибаются",- сказал В.Захарченко.

Он подтвердил, что руководство "Беркута" отстранено от выполнения обязанностей. "В связи с тем, что народные депутаты обратились ко мне, как к министру, с просьбой провести объективное служебное расследование этих событий, я назначил служебное расследование. Для того, чтобы оно было объективным, они отстранены. Они сейчас работают, но не выполняют свои непосредственные обязанности", - отметил В.Захарченко.

Отвечая на вопрос, почему возле Гостиного двора остаются автобусы с сотрудниками «Беркута», В.Захарченко сказал: "Вы же знаете, что там был пожар. Для того, чтобы памятник архитектуры сохранился, нужно крышу отремонтировать. Или пусть там дождь идет, снег? Безусловно, если не дают людям ремонтировать, должен же кто-то обеспечить строителям возможность отремонтировать. Чтобы не было новых противостояний, милиция будет там выполнять свои обязанности".

На уточняющий вопрос, считает ли министр действия сотрудников правоохранительных органов правомерными и адекватными, В.Захарченко сказал: "Я вам больше скажу, я приглашал к себе руководителей политических лидеров и просил - если будет какое-то обострение, чтобы они обращались ко мне, чтобы избежать противостояний. Но вместо этого политики решили привести какой-то отряд и столкнуть его с тем отрядом, который охранял здание. Это ненормально. Есть другие способы решения конфликтов – суды, прокуратура. Почему эти политики решили привести 35 молодых людей в масках с прутами, чтобы решать конфликтную ситуацию, я не знаю. Следствие разберется, какими были их мотивы".

Как сообщал УНИАН, утром 18 февраля в результате штурма неизвестными лицами общественных активистов вытеснили из Гостиного двора.

Днем на территории Гостиного двора возник новый конфликт, когда народные депутаты и активисты пытались пройти внутрь здания.

«Свобода» заявила, что милиция и «Беркут», применяя спецсредства, избила и задержала несколько депутатов от "Свободы" и активистов.

По данным столичного главка милиции, в столкновениях, произошедших на территории Гостиного двора при участии некоторых народных депутатов, правоохранителями признан виновным 21 человек почти из 30 задержанных.

На 20 задержанных были составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), на одного - по ст. 185 (злостное неповиновение работникам правоохранительных органов), остальные признаны невиновными.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

26 апреля в 2012 г. Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4, в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиный двор для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акцию протеста.