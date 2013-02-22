Тюремщики говорят, что на выходных немецких врачей к Тимошенко не пустят

Об этом сообщает пресс-служба ГПтСУ.

Как отмечается в сообщении, руководство ведомства через Министерство иностранных дел Украины получило сообщение о намерении немецких врачей клиники «Шарите» прибыть в Харьков для работы в рамках смешанной Международной медицинской комиссии 23 февраля т.г. с Ю. Тимошенко в больнице «Укрзализныци».

“В связи с этим ГПтСУ отмечает отсутствие возможности организационного обеспечения работы Международной медицинской комиссии с участием всех ее членов в выходной день. Кроме того, поскольку речь идет о работе Международной медицинской комиссии в составе более 10 человек, есть необходимость в организации, с точки зрения режима и охраны, пребывания всех членов этой комиссии на территории ЦКБ № 5 (на территории охраняемого блока содержания осужденной)”, - объясняют в пенитенциарной службе.

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ГПтСУ через МИД проинформировала представителей посольства и клиники «Шарите» о своей готовности организационно обеспечить работу Международной медицинской комиссии с участием немецких врачей с 25 февраля, то есть с понедельника.

В сообщении напоминается, что последний визит немецких врачей в рамках работы Международной медицинской комиссии Минздрава, которая была создана 10 декабря 2012 г. Совместным приказом Минздрава, ГПтСУ и МИД, состоялся 15-17 декабря прошлого года, то есть почти три месяца назад.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, пресс-служба Министерства здравоохранения Украины проинформировала, что комиссия Минздрава пришла к заключению, что Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении и реабилитационных мероприятиях в стационаре.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.