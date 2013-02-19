У Азарова обещают, что министры больше не будут прятаться за «черной лентой»

Как сообщает пресс-служба Президента, вопрос улучшения условий работы представителей средств массовой информации во время заседаний Кабинета министров Украины был рассмотрен 18 февраля во время 13-го заседания Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, которая действует в рамках «Открытого разговора».

Директор департамента информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров Сергей Нагорянский поблагодарил участников МРГ за их встречу с представителями департамента, которая состоялась 28 января. На этой встрече представители СМИ и профессиональных объединений выступили против установления в Кабинете министров «черной ленты», которая делает невозможным свободный доступ журналистов к министрам и оперативное получение комментариев на заседаниях правительства.

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«Останутся эти «черные ленты» или нет? Я думаю, что мы от них должны избавиться. В целом, речь шла не о лентах, а об упорядочении нашей работы. Я доложил премьер-министру Украины о заключениях и основных требованиях. Мы предложили встречу вместе с пресс-секретарями, министрами, их заместителями, которые занимаются информационной деятельностью. Такая встреча под председательством премьер-министра Украины запланирована на пятницу», - сообщил С.Нагорянский.

Он добавил, что в проекте решения по итогам этого совещания предложено возобновить общение прессы с министрами после завершения заседаний Кабинета министров. Директор департамента пригласил представителей журналистских организаций на отдельный разговор, который состоится по итогам совещания в правительстве.