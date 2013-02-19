Милиционеров снова будут учить правильно разговаривать с журналистами

Как пишет газета Коммерсант-Украина, проект памятки "Взаимодействие милиционера с медиа" вчера был представлен на заседании межведомственной рабочей группы по анализу соблюдения законодательства в сфере свободы слова. Цветной буклет содержит перечень прав милиционера и журналиста, выдержки из законов и Уголовного кодекса, советы по общению с прессой. "Взаимодействие со СМИ - функция управления связей с общественностью МВД. Но это не исключает, что любой сотрудник милиции может столкнуться с журналистами", - сказано в начале буклета.

В памятке, в частности, указано, что журналист имеет право вести аудио- и видеозапись, беспрепятственно посещать учреждения власти и собирать информацию в районах стихийного бедствия. Отдельным пунктом выделено право журналистов фотографировать внутри и снаружи зданий городских отделов МВД. В буклете также поясняется, что препятствование работе СМИ - это недопуск на пресс-конференцию, необоснованный отказ или лишение возможности получить информацию. Также подчеркивается, что журналисты могут фотографировать "физических лиц" на улице, митинге или любом другом публичном мероприятии. "Надо донести до сотрудников милиции то, что журналистов не надо бояться - с ними надо сотрудничать, использовать их профессионализм", - заявил газете заместитель начальника пресс-службы МВД Сергей Бурлаков.

Издание напоминает, что это не первая попытка урегулировать сотрудничество милиции с прессой. В 2011 году министр внутренних дел Виталий Захарченко подписал приказ "О некоторых вопросах улучшения взаимодействия органов внутренних дел со СМИ". На его основе были разработаны методические рекомендации для милиционеров, разъясняющие, что можно, а чего нельзя делать по отношению к журналистам. Похожую инструкцию разработала и Ассоциация медиаюристов.

Как сообщил "Коммерсанту" С.Бурлаков, памятка содержит прежние наработки и рассчитана на личный состав, который постоянно контактирует с населением: "Методические рекомендации изданы в виде пособия и используются в основном студентами Академии МВД. А небольшую памятку милиционеры всегда смогут положить в карман и иметь при себе. Ею будут пользоваться сотрудники патрульно-постовой службы, ГАИ, участковые инспекторы". По его словам, в ближайшее время памятку согласуют с общественными организациями, напечатают тиражом около 35 тысяч экземпляров и отправят в областные управления МВД, где она будет роздана сотрудникам. В МВД, впрочем, не уточнили, каким образом будут контролировать соблюдение принципов, изложенных в памятке.

В Украинской ассоциации медиаюристов надеются, что памятка поможет журналистам наладить сотрудничество с милицией. "К примеру, сотрудники оперативно-следственных групп, работающих на месте преступления, относятся к журналистам, как к врагам, которые хотят получить информацию. Они их прогоняют, думая, что СМИ хотят что-то вынюхать, подслушать. Быть может, такая памятка заставит милиционеров воспринимать журналистов как граждан", — считает глава ассоциации Татьяна Котюжинская.

Однако в Киевском независимом медиапрофсоюзе сомневаются, что памятка снизит количество конфликтов между журналистами и милицией. "Ведь все проблемы возникают не из-за того, что милиционер не знает, что толкать журналиста нельзя. Это происходит от низкого уровня культуры в правоохранительных органах в целом. Если хамство позволяют себе высшие чины, то рядовые сотрудники думают: а чем я хуже", - заявил председатель профсоюза Юрий Луканов.