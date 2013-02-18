Азаров приказал начать ремонт дорог сразу с потеплением

Азаров во время заседания Кабинета министров

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил обеспечить полную готовность к ремонту дорог, чтобы начать его проведение сразу после наступления для этого благоприятных погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее поручение премьер дал 18 февраля во время заседания Кабинета министров.

Н.Азаров отметил, что нынешняя зима устроила большое испытание дорогам.

«Дороги требуют безотлагательного ремонта. Поэтому начать его нужно немедленно, как только это позволит погода. До этого осталось несколько недель. Значит, готовиться, причем интенсивно, нужно уже сейчас», – заявил Н.Азаров.

Он отметил необходимость заблаговременно провести все подготовительные работы, в частности, заключить соответствующие соглашения со строительными организациями, запустить в работу асфальтобетонные заводы, обеспечить готовность техники, необходимое количество строительных материалов и других ресурсов.

«Впереди очень серьезная работа», – подчеркнул Н.Азаров.

Координировать работы по проведению ремонта автодорог глава правительства поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Владимир Козак 18 февраля сообщил, что общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине на сегодня достигла 1,4 млн. кв. м.

6 февраля премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал руководство регионов за слабое использование субвенций на ремонт дорожного покрытия, в результате чего состояние дорог из-за перепада температуры зимой существенно ухудшилось.