Суд ушел совещаться, достаточно ли Луценко уже болен, чтобы выйти на свободу

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Народной Самообороны Лариса Сарган.

"Суд удалился в совещательную комнату. Решение будет после 16-часов", - написала пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Черниговской области рассматривает апелляционную жалобу защитников экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который в настоящее время отбывает наказание в Менской колонии № 91, на отказ освободить осужденного по состоянию здоровья.

Защитники Ю.Луценко в апелляционной жалобе назвали решение Менского районного суда о невозможности досрочного освобождения Ю.Луценко по состоянию здоровья незаконным. Они обосновывают апелляцию тем, что суд не учел отдельных медицинских выводов относительно состояния здоровья Ю.Луценко, в том числе от киевской клиники “Оберег”, а также не привлек к рассмотрению независимых медицинских экспертов. Кроме того, защитники указывают, что выводы областной больницы, на которые ссылается суд, неубедительны, поскольку исследования здоровья печени не проводились.