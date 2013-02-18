Суд ушел совещаться, достаточно ли Луценко уже болен, чтобы выйти на свободу
Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение относительно апелляционной жалобы экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, относительно его освобождения из заключения по состоянию здоровья.
Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Народной Самообороны Лариса Сарган.
"Суд удалился в совещательную комнату. Решение будет после 16-часов", - написала пресс-секретарь.
Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Черниговской области рассматривает апелляционную жалобу защитников экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который в настоящее время отбывает наказание в Менской колонии № 91, на отказ освободить осужденного по состоянию здоровья.
Защитники Ю.Луценко в апелляционной жалобе назвали решение Менского районного суда о невозможности досрочного освобождения Ю.Луценко по состоянию здоровья незаконным. Они обосновывают апелляцию тем, что суд не учел отдельных медицинских выводов относительно состояния здоровья Ю.Луценко, в том числе от киевской клиники “Оберег”, а также не привлек к рассмотрению независимых медицинских экспертов. Кроме того, защитники указывают, что выводы областной больницы, на которые ссылается суд, неубедительны, поскольку исследования здоровья печени не проводились.