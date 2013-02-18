Луценко говорит, что у него цирроз печени и портальная гипертензия

Апелляционный суд Черниговской области сегодня, 18 февраля, рассматривает апелляционную жалобу защитников экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который в настоящее время отбывает наказание в Менской колонии № 91, на отказ освободить осужденного по состоянию здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас продолжается судебное заседание.

Защитники Ю.Луценко в апелляционной жалобе назвали решение Менского районного суда о невозможности досрочного освобождения Ю.Луценко по состоянию здоровья незаконным. Они обосновывают апелляцию тем, что суд не учел отдельных медицинских выводов относительно состояния здоровья Ю.Луценко, в том числе от киевской клиники “Оберег”, а также не привлек к рассмотрению независимых медицинских экспертов. Кроме того, защитники указывают, что выводы областной больницы, на которые ссылается суд, неубедительны, поскольку исследования здоровья печени не проводились.

Сторона защиты подчеркивает, что имеющиеся у Ю.Луценко заболевания - цирроз печенки и портальная гипертензия - является основанием для освобождения по состоянию здоровья, поскольку эти диагнозы включены в перечень болезней, которые разрешают досрочное освобождение из мест лишения свободы.

Ю.Луценко поддержал ходатайство своих защитников.

“Есть все основания удовлетворить просьбу моих защитников и мою личную. Хватит ли мужества профессионального и человеческого, услышим очень скоро”, - сказал Ю.Луценко.

В то же время прокурор обратился в суд с предложением оставить апелляцию без удовлетворения, а постановление Менского районного суда - без изменений. Решение должна принять коллегия из трех судей, которые рассматривают эту апелляционную жалобу.

Как сообщалось, в декабре 2012 года Менский районный суд Черниговской области отказал экс-министру в освобождении по состоянию здоровья.