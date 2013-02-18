На выборах в Волынский облсовет победили свободовец и начальник таможни

По предварительным результатам, на промежуточных выборах в Волынский облсовет в Луцком избирательном округе №37 победу одержал единый кандидат от оппозиции, председатель фракции ВО «Свобода» в Луцком городском совете Святослав Боруцкий, а в округе № 29 – начальник Ягодинской таможни Роман Микитюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода», согласно данным Луцкой городской территориальной избирательной комиссии, всего участие в выборах в Луцком избирательном округе №37 приняло 12 тыс. 413 избирателей. Кандидат от ВО «Свобода» С.Боруцкий набрал 6196 голосов. Его основной конкурент - Александр Лазорко получил 3865 голосов.

По данным ВО «Свободы», С.Боруцкий получил поддержку 49,9% лучан, которые приняли участие в голосовании, А.Лазорко – 31,1%.

Как сообщает «ВолиньPost», по предварительным результатам, победителями на промежуточных выборах в Волынский областной совет стали Роман Микитюк и С.Боруцкий.

Об этом 18 февраля сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Николай Евтушин.

По его словам, в округах № 29 и № 37 завершили подсчет голосов. По предварительным результатам, победу в Турийском районе со значительным отрывом от оппонентов одержал начальник Ягодинской таможни Р.Микитюк. За него проголосовало приблизительно 5,5 тысяч человек.

В Луцке готовится праздновать победу С.Боруцкий, за которого проголосовали около 6 тысяч избирателей.

В настоящее время в ОИК ожидают протоколы подсчетов голосов. Получив их, комиссия сможет объявить официальные результаты выборов, сказал Н.Евтушин.

По данным сайта, самыми активными были избиратели Турийского района, где проголосовало более 65% избирателей. В Луцке на участки пришло 16% избирателей.

Источник: http://www.volynpost.com/news/11433-vybory-na-volyni-boruckyj-peremig-v-lucku-mykytyuk--na-turijschyni