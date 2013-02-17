На Волыни рассказали о попытках фальсификации довыборов в облсовет

Как сообщил УНИАН председатель Волынского областного отделения ВОО Комитета избирателей Украины Юрий Кресак, в целом выборы начались своевременно и без существенных нарушений. И хотя утром явка на избирательных участках была традиционно низкой, состоянием на 16:00 проголосовало почти 50% избирателей.

Что же касается нарушений, то, в частности, в селе Туличи (избирательный участок 15063) избирательного округа №29 обнаружено, что бюллетени сохранялись в сельском совете, а не в соседнем Доме культуры, где проходят выборы, поскольку он не отапливается. Таким образом, нарушено избирательное законодательство, в соответствии с которым бюллетени должны сохраняться там же, где и будут проходить выборы (ч. 12 ст.67 Закона Украины «О выборах депутатов»).

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Также, Ю.Кресак отметил, что к этим промежуточным выборам плохо подготовились органы местного самоуправления в Турийском районе (ИО №29), где помещения на избирательных участках не отапливаются. Кроме того, по его словам, «наблюдатели фиксируют схемы, когда избирателей приглашают в местный бар, и есть подозрение, что там осуществляется подкуп избирателей».

«Таким образом, имеет место какая-то нечестная игра в интересах кого-то из кандидатов», - отметил Ю.Кресак

Справка УНИАН. На выборы по ИО №37 в Луцке баллотируется семеро кандидатов: Александр Лазорко («УДАР»), Святослав Боруцкий (ВО «Свобода»), Геннадий Кожевников (Украинская платформа «Собор»), Дмитрий Глазунов («Зеленая планета»), Виталий Криворучко («Украина вперед!»), Вячеслав Телицин (Патриотическая партия Украины) и Виктор Пащук (Коммунистическая партия Украины). В Турийском районе (ИО № 29) четыре кандидата - Анатолий Бубенщиков (партия Украинская платформа «Собор»), Роман Микитюк (Партия регионов), Анатолий Маткобожик (Коммунистическая партия Украины) и Валерий Мищук («Фронт Перемен»).