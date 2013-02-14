Кличко: «Батькивщина» и «Свобода» присоединяются к ночному дозору в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли оппозиция в ближайшие дни в полном составе находиться в парламенте, чтобы в случае силового варианта разблокирования активно этому противостоять.

«Я разговаривал с руководителями других оппозиционных фракций, и в ближайшее время, сегодня-завтра, к нам присоединяются представители других оппозиционных сил, к дежурству в парламенте», - сказал В.Кличко.

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Он уточнил, что о присоединении к блокированию разговаривал как с председателем фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком, так и с председателем фракции “Свобода” Олегом Тягнибоком.

«И оба лидера своих политических сил выразили готовность присоединиться к блокированию и дежурству в парламенте», - отметил В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции, в частности, от «УДАРа», с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя внедрения системы персонального голосования. Депутаты от «УДАРа» дежурят в сессионном зале и ночью.