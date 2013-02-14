Яценюк считает, что неработающий парламент выгоден именно Партии регионов

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что вопрос начала сессии парламента лежит исключительно в компетенции председателя Верховной Рады Владимира Рыбака.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал на брифинге.

“Начало текущей сессии лежит в компетенции исключительно председателя Верховной Рады Владимира Рыбака”, - заметил А.Яценюк и добавил, что для этого спикеру достаточно лишь подписать распоряжение о введении новой системы “Рада”, которая обеспечит личное голосование.

А.Яценюк подчеркнул, что как бывший председатель Верховной Рады может утверждать, что для задействования новой системы “Рада” достаточно распоряжения председателя ВР и не нужно вносить изменения в законодательство или принимать какие-то законы, и так было всегда.

По словам А.Яценюка, лидеры оппозиционных фракции готовы поставить свои подписи под этим распоряжением, если В.Рыбак сам не хочет этого делать.

При этом он подчеркнул, что оппозиция хочет обеспечить выполнение Конституции в сессионном зале.

Говоря о компромиссах, А.Яценюк заметил, что Партия регионов готова на один единственный компромисс - оставить все, как было, чтобы голосование продолжалось «под руководством Чечетова и чужих карточек».

Он считает, что Партия регионов не сможет обеспечить голоса, если голосование будет происходить лично.

Также А.Яценюк выразил мнение, что сегодня неработающий парламент выгоден именно Партии регионов, у которой нет голосов за законы о повышении тарифов на коммунальные услуги, которые являются условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

На вопрос, что будет делать оппозиция в случае силового разблокирования парламента, А Яценюк ответил: “На каждое силовое разблокирование есть силовое переблокирование”.

Также он сказал, что любое заседание народных депутатов в другом месте, чем в сессионном зале, будет неконституционным.