Магера не знает, как можно назначить перевыборы в округах Балоги и Домбровского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера сказал в интервью журналистам сегодня.

“Исходя из действующего закона о выборах народных депутатов, я этого механизма не вижу, просто так выполнить судебное решение... Если меня сейчас будут упрекать, что я говорю о невыполнении решения, принятого именем народа Украины, и что оно является обязательным для выполнения по всей территории Украины - фраза звучит красиво. Но если стать на эту позицию, и суды начнут завтра принимать решения о применении каких-то телесных наказаний или о казни того или иного человека, то, простите, мы очень далеко зайдем”, - сказал А.Магера.

Он заметил, что нужно понимать, где грань, и действовать в рамках Конституции и законов Украины.

А.Магера назвал само решение о лишении депутатских мандатов П.Балоги и А.Домбровского неконституционным. Он рассказал, что смотрел резолютивную часть решения ВАСУ, и там написано, что ЦИК должна назначить внеочередные выборы на основании закона о выборах народных депутатов. При этом он подчеркнул, что, по закону о выборах народных депутатов, повторные выборы назначаются ЦИК в случае признания выборов несостоявшимися, или в случае, если депутат отказался приносить присягу, и таким образом не приобрел полномочий.

Он отметил, что в соответствии с Конституцией, после того, как народный депутат приобрел полномочия, решение о лишении мандата может принять лишь Верховная Рада, и то - на основании Конституции, которая определяет лишь 5 оснований для принятия подобного решения, среди них: смерть народного депутата, потеря гражданства, вступление в силу обвинительного приговора в отношении народного депутата.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов П.Балогу и А.Домбровского.

Поводом для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область).

"Признать отсутствие у Домбровского Александра Сергеевича и Балоги Павла Ивановича статуса и полномочий народных депутатов. Признать невозможным достоверное установление результатов выборов 28 октября 2012 года в одномандатных округах №11 и №71", - говорится в резолютивной части решения.

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.