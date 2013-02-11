Рыбак: точку в ситуации с мандатами Балоги и Домбровского должен поставить КС

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак намерен инициировать обращение народных депутатов Украины в Конституционный Суд Украины в связи с решением ВАСУ о лишении мандатов народных депутатов Павла Балоги и Александра Домбровского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, «ознакомившись с резолютивной частью решения Высшего административного суда Украины об отмене постановления ЦИК и лишении депутатских полномочий А.Домбровского и П.Балоги», В.Рыбак принял решение обратиться в Конституционный Суд Украины «за разъяснением соответствующих статей Конституции и механизмов выполнения решения Высшего административного суда, приобретения и потери депутатского мандата».

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«В связи с этим В.Рыбак обратился к народным депутатам с предложением подготовить и оформить соответствующее обращение для скорейшего направления его в КСУ», - говорится в сообщении.

«Конституционный Суд Украины, по моему мнению, должен поставить точку в этом деле, относительно которого есть две диаметрально противоположные точки зрения», - отметил В.Рыбак. «Первая - это обязательность выполнения решения Высшего административного суда, которое вступило в силу в соответствии с Конституцией и законами Украины. С другой стороны - позиция отдельных народных депутатов, которые считают, что решение Высшего административного суда противоречит Конституции Украины. Окончательную точку в этой дискуссии должен поставить Конституционный Суд», - считает председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов П.Балогу и А.Домбровского.

Поводом для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область).

"Признать отсутствие у Домбровского Александра Сергеевича и Балоги Павла Ивановича статуса и полномочий народных депутатов. Признать невозможным достоверное установление результатов выборов 28 октября 2012 года в одномандатных округах №11 и №71", - говорится в резолютивной части решения.

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.