В ПР увидели, что в оппозиции началась борьба за нишу кандидата в президенты

Парламентское большинство не рассматривает возможности проведения заседаний парламента в другом помещении. Переговоры о разблокировании работы парламента продолжаются и есть вероятность завершить их до 19 февраля. Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады в понедельник, 11 февраля, заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Владимир Олейник, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Мы будем пытаться договориться. Но в то же время мы будем апеллировать к обществу. И нет аргументов не работать, если в зале есть 230-240 депутатов от большинства», – заявил политик.

В то же время, по мнению В.Олейника, блокирование работы ВР свидетельствует о том, что среди лидеров оппозиции началась борьба за нишу единого кандидата в Президенты. По его словам, у оппозиции нет ни моральных, ни правовых оснований блокировать работу парламента. «Нужно было открыть сессию, посмотреть, есть ли нарушения, а затем уже блокировать», – сказал он.

«Я категорически против драк. И с каждым днем у оппозиции все меньше желания ходить и блокировать. Зайти в блокирование легко, а выйти трудно. И когда в одно утро в зал зайдут более 200 депутатов, не будет морального права блокировать работу. И депутаты (от большинства) так же могут пойти за трибуну, в президиум, или там только для оппозиции места? Но это для того, чтобы разблокировать работу ВР, чтобы принимать законы», - заявил В.Олейник.

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По словам депутата, оппозиция умышленно отказывается идти на компромисс: «Действия оппозиции объяснить вообще сложно. Сессия Верховной Рады не открыта. Защищая ст. 84 Конституции, не стоило вытирать ноги о ст. 83. Они по сути себе продлили каникулы, а были обязаны открыть сессию. Оппозиция парализовала работу комитетов. Поэтому блокирование оппозиции - антиконституционное, они нарушают этим ст. 83», - объяснил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции 5 февраля заблокировали работу Верховной Рады, требуя введения системы для персонального голосования.