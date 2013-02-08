Ефремов сообщил, что торги у Рыбака продолжатся в понедельник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов на брифинге в Верховной Раде.

Он в очередной раз констатировал, что 11,5 млн. грн. средств налогоплательщиков, выделенных на работу ВР, на этой неделе «спалены неэффективно».

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По словам А.Ефремова, на данный момент после очередных консультаций лидеров фракций со спикером ВР Владимиром Рыбаком не найдено решение по выходу из сложившейся ситуации.

В тоже время, А.Ефремов надеется, что возможность разблокировать ВР появится. “Мы договорились, что до понедельника наработаем письменные предложения и в понедельник их рассмотрим”, - сказал он.

В случае, если переговоры будут результативными, 19 февраля Верховная Рада сможет начать работу.

А.Ефремов надеется, что для разблокирования работы ВР не понадобятся силовые меры и депутаты “не будут смешить весь мир”.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя внедрения системы для персонального голосования.

Сегодня, 8 февраля, депутаты из оппозиционных фракций продолжают блокировать работу Верховной Рады.

С утра в сессионном зале Верховной Рады находится около 50 депутатов.

Около десяти членов фракции “УДАР” заняли президиум ВР, приблизительно столько же оппозиционных депутатов окружили парламентскую трибуну.

Как и раньше, в зале заседаний висят баннеры: “Кнопкодав - вон из Рады!”, “Кнопкодавам - нет!”, “Депутат! Ходи на работу! Голосуй лично!”.

6 февраля председатель ВР Владимир Рыбак сообщил, что парламентское большинство заявляет, что 19 февраля Верховная Рада Украины начнет работать.

Он призвал народных депутатов избежать провокаций. “Я хочу, чтобы никаких провокаций не было”, - сказал спикер.