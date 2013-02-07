Защита Тимошенко: Главных материалов по делу Щербаня так и не дают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Сас.

С его точки зрения, это нарушает право экс-премьера на защиту.

“До этого времени защита не имела возможности ознакомиться с материалами дела, в первую очередь с протоколами допроса свидетелей, а именно протоколы этих допросов легли в основу предъявления подозрения в совершении преступления”, - подчеркнул С.Сас.

Он отметил, что не отвечает действительности заявление генерального прокурора Виктора Пшонки о том, что расследование дела Е.Щербаня завершено, и защита может начинать ознакомление с материалами. По словам С.Саса, Ю.Тимошенко требует от В.Пшонки или опровержения этой информации, или предоставления всех материалов дела для ознакомления.

“Она отметила, что или генеральный прокурор опровергнет утверждение о том, что дело закончено и отзовет подозрение о совершении преступления, или предоставит возможность защите и ей лично ознакомиться со всеми материалами”, - сказал С.Сас.