Фюле уже провел первые переговоры в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи со Ш.Фюле сегодня в Киеве.

“Курс нашего государства на евроинтеграцию неизменен”, - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что правительство предпринимает активные действия для возможности подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также Н.Азаров подчеркнул, что Украина придает «очень большое значение» предстоящему саммиту Украина-ЕС (который должен состояться 25 февраля в Брюсселе – УНИАН).