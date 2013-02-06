Большинство сказало Рыбаку, когда заработает Рада

Об этом в интервью телеканалу “Рада” сообщил председатель парламента Владимир Рыбак.

Он призвал народных депутатов избежать провокаций. “Я хочу, чтобы никаких провокаций не было”, - сказал спикер.

Он отметил, что Украина является европейским государством, и необходимо избежать ситуаций, которые складывались в парламентах V и VI созывов, когда “все заканчивалось бойнями, драками”.

В.Рыбак сообщил, что пригласил лидеров фракций к себе на совещание завтра в 9.30, чтобы найти выход из ситуации. По его словам, оппозиция “допустила огромную ошибку”, поскольку должна была дать возможность открыть сессию, потому что “на сессию пришли многие дипломаты, пришло руководство государства”. Председатель ВР считает, что представители оппозиции должны были выступить на сессии, высказать свою позицию, а затем уже блокировать трибуну и президиум.

В.Рыбак также отметил, что сегодня на заседании фракции Партии регионов раздавались разные предложения относительно разблокирования работы парламента.

“Я говорю: подожди, я с руководителями работаю, дай Бог, договоримся, будем работать, но ломать здесь двери и все остальное - это не парламент, это уже другое сборище”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля, в день открытия второй сессии Верховной Рады седьмого созыва оппозиция заблокировала трибуну и президиум парламента, требуя запустить сенсорную кнопку и обеспечить персональное голосование депутатов.