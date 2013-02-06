Ни один нардеп не сказал Рыбаку: Владимир, так хочется пойти на вторые выборы
17:01, 06 февраля 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что никто из народных депутатов не хочет идти на досрочные выборы.
Рыбак считает, что никто из народных депутатов не хочет досрочных выборов
Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.
По словам В.Рыбака, что касается роспуска парламента”, необходимо, чтобы руководители фракций, которые говорят о роспуске парламента, спросили “у своих депутатов: а хотели бы депутаты идти на вторые выборы? Здесь вопрос. Еще ни один не пришел ко мне и не сказал: Владимир, так хочется пойти на вторые выборы”.
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