Ни один нардеп не сказал Рыбаку: Владимир, так хочется пойти на вторые выборы

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.

По словам В.Рыбака, что касается роспуска парламента”, необходимо, чтобы руководители фракций, которые говорят о роспуске парламента, спросили “у своих депутатов: а хотели бы депутаты идти на вторые выборы? Здесь вопрос. Еще ни один не пришел ко мне и не сказал: Владимир, так хочется пойти на вторые выборы”.