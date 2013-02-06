В деле Щербаня сегодня собирались допросить неизвестного свидетеля

Следственный судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич перенесла следственные действия в режиме видеоконференции в рамках дела об убийстве депутата и бизнесмена Евгения Щербаня по просьбе экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании в здании Апелляционного суда Киева планировалось проведение допроса свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня. В этих следственных действиях планировалось участие Ю.Тимошенко.

Судья сообщила, что в суд поступило ходатайство Ю.Тимошенко о переносе допроса свидетеля в связи с тем, что она не готова к проведению следственных действий, поскольку поздно была об этом уведомлена.

Таким образом, следственные действия перенесены на четверг, 7 февраля, на 14.00.

Как сообщал УНИАН, 18 января генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления являются Ю.Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.