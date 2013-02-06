«Батькивщина» требует от ГПУ предоставить все материалы дела Щербаня

Об этом говорится в заявлении партии, переданном агентству УНИАН.

«Сегодня утром защитник лидера оппозиции Александр Плахотнюк пытался получить для ознакомления материалы дела, однако ему отказали в этом. Защитнику сообщили, что на данном этапе он больше не получит никаких материалов, кроме тех, с которыми он был ознакомлен», - отметили в «Батькивщине».

В партии подчеркнули, что после заявления генпрокурора Виктора Пшонки о том, что следствие по делу завершено и Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении, следователи за все это время предоставили защитнику А.Плахотнюку лишь 6 томов из 52 якобы существующих.

«Если Генпрокуратура не предоставит защите все материалы так называемого «дела Щербаня», это будет значить, что их просто не существует», - отметили в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, 18 января генеральный прокурор В.Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления являются Ю.Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.