Азарову понравилось в супермаркете
Премьер-министр Украины Николай Азаров доволен ассортиментом отечественных продовольственных товаров, которые продаются предприятиями розничной торговли.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров, делясь впечатлениями от посещения одного из киевских супермаркетов 5 февраля.
“Отечественная продукция (продовольственные товары - УНИАН) заняла достойное место в торговых залах. А что касается промышленных товаров, тут еще много общей работы впереди. Это правда”, - сказал Н.Азаров.
Премьер считает, что достаточный ассортимент отечественных продуктов стал результатом строительства овощехранилищ, оптовых рынков, а также поддержки правительством предприятий по производству молока и мяса.
“Сотрудники торговли отмечают, что наконец этой зимой у них есть качественная, хорошо сохраненная отечественная продукция, и ее достаточно”, - сказал Н.Азаров.