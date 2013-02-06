Азарову понравилось в супермаркете

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров, делясь впечатлениями от посещения одного из киевских супермаркетов 5 февраля.

“Отечественная продукция (продовольственные товары - УНИАН) заняла достойное место в торговых залах. А что касается промышленных товаров, тут еще много общей работы впереди. Это правда”, - сказал Н.Азаров.

Премьер считает, что достаточный ассортимент отечественных продуктов стал результатом строительства овощехранилищ, оптовых рынков, а также поддержки правительством предприятий по производству молока и мяса.

“Сотрудники торговли отмечают, что наконец этой зимой у них есть качественная, хорошо сохраненная отечественная продукция, и ее достаточно”, - сказал Н.Азаров.