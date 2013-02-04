Донецкий губернатор решил, что строящееся метро проще «закрыть, засыпать и забыть»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, комментируя ситуацию, которая сложилась на недостроенных объектах донецкого метро.

«Я вообще сторонник полного закрытия этой темы. Каждый год обходится в несколько десятков миллионов просто на поддержание того, что уже построено, - сказал А. Шишацкий, - А лучше выделить, грубо говоря, двухгодовой ресурс, который идет на содержание. Все это закрыть, засыпать и забыть. Вот я этого сторонник».

Глава облгосадминистрации подчеркнул, что область не в состоянии решить проблемы, которые возникают по содержанию, или закрытию недостроенных объектов метро, Он отметил, что вся ответственность лежит на государстве и, в частности, на Министерстве инфраструктуры Украины. «Потому что возникает время от времени, и она есть и сегодня, задолженность перед шахтостроителями, которые поддерживают жизнедеятельность сооружений, производят ту же откачку воды. Есть задолженность по электроэнергии, есть устаревание металла. И мы понимаем, что возрастает опасность, в том числе и экологическая», - заключил А.Шишацкий.

Справка УНИАН. Проект донецкого метро был разработан во времена СССР, в 1991 году вышло соответствующее постановление Кабинета Министров Украины, а строительные работы начались в 1992 году.