Мать Гонгадзе верит, что сын жив, и ищет его в Грузии

«Дело Гонгадзе — это четко прописанный сценарий, которому и ГПУ, и милиция следуют уже 12 лет...» — пояснила она. Она по-прежнему не верит, что «таращанское тело» и череп принадлежат ее сыну: «Как я могу кого-то судить, если череп, который мне показали, не имеет никакого отношения к моему сыну, это не его зубы, я же стоматолог, я знаю его зубы. То же с телом: я знаю, это не стопы Гии... Меня вызывали в суд 120 раз, но я не могу все время ездить в Киев и доказывать одно и то же...», пишет Сегодня.

При этом она не считает Пукача невиновным: «Пукач в чем-то наверняка замешан, просто так тогда генералами не становились». Плача, она, добавляет: «Знаете, меня мучают уже 12 лет, мне нет покоя. Я хочу, чтобы все это уже закончилось...»

Леся Теодоровна утверждает, что она до сих пор ищет сына, в том числе на его родине — в Грузии (она — гражданка Грузии): «Я пыталась три года назад сняться там с гражданства, ездила в Грузию, но там сложно с документами... Как раз тогда я говорила с человеком, который видел Гию через год после его исчезновения. Сейчас у меня есть документ, дающий мне бессрочное право на ПМЖ в Украине. Но я рада, что у меня есть связь с Грузией, потому что я продолжаю искать сына...»

С внучками пани Леся не общается: «Они ни разу не связывались со мной за 12 лет, я одна осталась...»

Напомним, сегодня в Печерском райсуде Киева был вынесен приговор Алексею Пукачу. Он получил пожизненное.