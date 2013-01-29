Оппозиция требует от Минюста избавиться от «рудимента репрессивной машины»

Объединенная оппозиция требует от Министерства юстиции Украины разработать и утвердить отдельный нормативно-правовой акт, который будет регламентировать порядок исполнения наказаний в отношении заключенных лиц, которые нуждаются в лечении вне границ исправительного учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединенной оппозиции «Батькивщина», соответствующее депутатское обращение направил министру юстиции секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия, депутат от фракции «Батькивщина» Павел Петренко.

Депутат отметил, что сегодня только треть нормативно-правовых актов, которые определяют порядок, условия и особенности отбывания наказаний в учреждениях пенитенциарной системы, приведены в соответствие с международными стандартами. «Остальные документы, по сути, так и остались фактически рудиментом советской репрессивной машины».

Он подчеркнул, что действующая власть искусственно оставляет эту ситуацию без изменений по одной причине – «из-за Юлии Тимошенко». «Ведь в настоящее время под прикрытием так называемого «контроля» за осужденной, без единого его нормативного регламентирования, на нее в действительности оказывается давление. Иначе назвать круглосуточное видеонаблюдение, которое осуществляется даже в процедурной комнате во время лечебных процедур, и постоянное присутствие в комнате Ю.Тимошенко надзирателей нельзя», - отметил депутат.

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«Таким образом отдельные пробелы правового регулирования на практике приводят к произволу со стороны органов государственной власти», - подчеркнул П.Петренко.

По его словам, такое положение вещей противоречит Конституции, которая закрепляет право каждого на уважение его достоинства.

Также, отметил П.Петренко, отсутствие отдельного нормативно-правового акта, который определял бы порядок исполнения наказаний в отношении заключенных лиц, которые находятся на лечении вне границ исправительных учреждений, фактически нарушает права осужденных. Так, в статье 1 Уголовно-исполнительного кодекса Украины предусмотрено, что уголовно-исполнительное законодательство Украины регламентирует порядок и условия исполнения и отбывания уголовных наказаний с целью, в частности, предотвращения пыток и нечеловеческого или унижающего достоинство обращения с осужденными.

Депутат требует от Министерства юстиции Украины объяснить, почему до сих пор не был разработан отдельный нормативно-правовой акт, который регламентировал бы этот вопрос, и разработать и утвердить соответствующий документ в кратчайший срок.

Он отметил, что настоящий документ должен безусловно отвечать требованиям международных актов, в частности - общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Европейским пенитенциарным правилам, минимальным стандартным правилам ООН обращения с осужденными, которые делает невозможным применение видеокамер наблюдения в процедурных комнатах, осуществление круглосуточного дежурства в больничной палате работниками пенитенциарной службы.