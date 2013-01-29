Батькивщина делегировала Власенко в ПАСЕ - он не обманывает следователей

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Объединенной оппозиции «Батькивщина» в ответ на сообщение некоторых СМИ о том, что С.Власенко якобы обманывает следователей о командировке в Страсбург.

При этом пресс-служба приводит копию заявления председателя фракции Арсения Яценюка на имя председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака. В этом заявлении, в частности, отмечается: «В связи с необходимостью выступления 25 января 2013 года (пятница) на сессии ПАСЕ, которая состоится в городе Страсбург, Франция, народного депутата Украины Сергея Власенко, члена постоянной делегации ПАСЕ, прошу Вас учесть изменения в составе делегации от депутатской фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина»: с 20 по 24 января 2013 года будет представлять Верховную Раду Украины постоянный член делегации Соболев С. В., с 25 января 2013 года – постоянный член делегации Власенко С.В.».

«Решение о том, кто именно едет на очередную сессию ПАСЕ – член Постоянной делегации или заместитель – принимает фракция или сами делегаты, но никоим образом не спикер, который должен выполнить лишь техническую функцию: утвердить тот состав делегации, который подали фракции», - подчеркнули в «Батькивщине».

«Однако В.Рыбак непонятно по какому принципу и по каким полномочиям определил такой состав делегации, в который входили заместители, поданные провластной фракцией, но не вошли заместители от оппозиции (в том числе С.Власенко), представления по которым состоялись своевременно и в установленном порядке», - сказано в заявлении.

«Так кто кого обманывает и кто нарушает закон и процедуру?», - спрашивают в «Батькивщине».

Там также подчеркнули, что большинство стран из-за большого объема работы и плотности графика отправляют на сессии ПАСЕ весь состав парламентских делегаций – и членов, и их заместителей. Так же часто происходило и в украинском парламенте прошлого созыва.

Как сообщал УНИАН, 24 января С.Власенко не выпустили из аэропорта “Борисполь” в Страсбург на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

С.Власенко продемонстрировал журналистам документ об отказе в пересечении границы, однако в нем не указано никаких оснований, из-за которых его не выпускают, а единственное, что указано - это то, что есть соответствующее решение суда.

В Государственной пограничной службе Украины УНИАН сообщили, что С.Власенко не выпустили за пределы Украины на основании прошлогоднего решения Печерского районного суда Киева об ограничении в передвижении.

В то же время в ГПСУ отметили, что не имеют информации, на каких основаниях суд принял такое решение, поскольку он по собственному усмотрению может предоставлять или не предоставлять пограничной службе информацию об основаниях для запрещения или ограничения в выезде.