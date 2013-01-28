Жириновский предлагает посылать газовых иждивенцев на три буквы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, как можно связать выставленный Украине «Газпромом» счет на 7 млрд долл. за газ, который не закупался в 2012 году, с идеей славянского единства.

«Никак не связываю, торговля отдельно, даже родственникам помогать не надо - всех послать на три буквы. Каждый должен работать сам. Все сам», - сказал В.Жириновский, добавив: «Сидеть на иждивении никто не должен, все пускай сами развиваются».

В то же время российский политик отметил, что ему обидно, что граждане России оставляют свои деньги на отдыхе в Турции. «Могли бы в Крыму оставлять. Покупают в Болгарии - 400 тыс. квартир купили, могли бы их купить в Крыму. Это был бы доход в бюджет Украины. Если бы все то, что мы отдаем, перешагивая через вас, мусульманскому миру, все бы получила Украина, не было бы у вас никаких долгов вообще. Жили бы лучше чем в России, потому что, так сказать, теплее у вас, компактно все, транспорта больше. Но вы выбрали такую экономическую модель, я не буду давать ей характеристику, вы же обидитесь, но получать газ бесплатно - это нельзя - все за все платят», - сказал В.Жириновский.