Медведев просит не верить тому, что все решения в России принимает Путин

Об этом он сказал в интервью немецкой газете «Хандельсблатт», сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ.

«Можно верить всему тому, что пишут в газетах? Наверное, нет, как вообще нельзя верить всему тому, что пишут. Ситуация очень простая на самом деле, если не заниматься конспирологией. Невозможно – я работал Президентом, – чтобы Президент принимал все решения», - сказал Д.Медведев.

Он отметил, что каждый день подписывает порядка 50 документов, каждый из которых создаёт миллиардные последствия.

«Президент таких не подписывает: Президент законы подписывает. Вы что, думаете, я по этим документам кому-то звоню или консультируюсь? Я подписываю их и несу прямую ответственность за них. Некоторые из них оспариваются в суде, поэтому всё это очень условные, очень странные разговоры», - добавил российский премьер.

При этом Д.Медведев напомнил, что по Конституции ключевые решения по стратегии, по вопросам внешней политики, войны и мира принимает Президент, а у правительства огромное количество своих проблем.

Д.Медведев отметил, что у него с В.Путиным нормальные, постоянные, рабочие, товарищеские отношения. «Когда нужно, мы созваниваемся. Когда нужно, мы встречаемся. Но очень часто повестка дня даже не пересекается, потому что у Президента очень много функций, которые он выполняет единолично. Это действительно внешняя политика, функции Верховного главнокомандующего, армия, полиция, безопасность. Всем этим Президент занимается в одиночестве», - добавил он.

На вопрос, где ему нравилось работать больше: в качестве премьер-министра или Президента, Д.Медведев ответил: «Мне вообще везде нравится работать. Я могу вам сказать, что мне нравилось работать и руководителем Администрации Президента, мне нравилось работать первым заместителем председателя правительства, потому что в каждой работе есть своя специфика – очень и очень интересная».

«Я могу вам сказать так: конечно, Президент – это высшее должностное лицо, на нём лежит финальная ответственность за всё, что происходит. В этом смысле работа Президента – это самая сложная работа в стране, и я могу об этом судить, как никто другой. Может быть, в нашей стране это понимают всего три человека – это Владимир Путин, ваш покорный слуга и отчасти Михаил Горбачёв, если он ещё не забыл, как был Президентом и что такое ядерный чемоданчик», - добавил Д.Медведев.