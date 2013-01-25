В “Нашей Украине” заявляют о провокациях со стороны Петра Ющенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре партии.

В пресс-службе отметили, что от членов политсовета поступает информация о том, что неизвестное лицо, которое представляется работником Центрального исполнительного комитета партии, сообщает о перенесении заседания политсовета в другое место.

Председатель Политического совета партии Сергей Бондарчук, обращаясь к членам политсовета, всем сторонникам и членам партии «Наша Украина», просит “не реагировать на эту провокацию”.

“Согласно п.7.3.6 Устава политической партии «Наша Украина», заседание политсовета сзывает лишь председатель политического совета партии, который определяет время и место проведения заседания”, - отмечает он.

В пресс-службе подчеркивают, что заседание политического совета политической партии «Наша Украина» состоится 26 января 2013 года по адресу г. Киев, ул. Спасская, 37. Начало заседания в 12:00.

На главной странице официального сайта партии “Наша Украина” размещен большой знак “Внимание” (красный треугольник, в середине которого восклицательный знак), а под ним обращение С.Бондарчука по этому поводу.

В то же время в комментарии "Украинской правде" председатель политсовета партии С.Бондарчук отметил, что “Петр Ющенко пытается сорвать заседание политсовета партии "Наша Украина", которое запланировано на субботу”. "Из тех телефонных разговоров, которые у меня есть с членами политсовета, мне известна фамилия Петра Ющенко, который лично обзванивает членов политсовета и говорит, что заседание, которое запланировано на завтра, переносится", - сказал он.

С.Бондарчук добавил, что П.Ющенко это делает для того, чтобы сорвать заседание, которое запланировано на субботу. Он также сказал, что “кроме Ющенко, членам исполкома звонит еще одно неизвестно лицо, которое рассказывает о перенесении политсовета”. При этом он высказал предположение в комментарии “УП”, что это делается из-за того, что определенная группа людей не уверена в том, что у них есть возможность решить кадровый вопрос и снять председателя политсовета. "Я понимаю, что они не готовы к открытому разговору по результатам выборов, по финансам. А главное, я думаю, этим людям просто нечего сказать членам нашей партии о ее будущем", - сказал С.Бондарчук.