Главное за день: обзор топ-новостей

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ГАИ предупреждает водителей о сильных снегопадах

По прогнозам синоптиков, снегопады ожидаются в восьми областях. ГАИ просит водителей быть особенно осторожными.

Аппарат ВР не признал подпись Кличко - тот предлагает отпечаток пальца

"В управлении кадров решили, что собственноручно поставленная мной подпись - не моя, поскольку не совпадает с подписью в личном деле", - рассказал лидер УДАРа .

У Табачника говорят, что Бандеры и Шухевича не было в ВНО уже в прошлом году

Минобразования отмечает, что имена Бандеры и Шухевича в прошлогодних тестовых заданиях по истории также отсутствовали. Тем не менее Кириленко просит Азарова найти тех, кто вычеркнул Бандеру и Шухевича из ВНО.

Власенко говорит, что ГПУ фальсифицирует доказательства против него

По словам защитника экс-премьера, Киевское городское бюро судебной экспертизы подделывает сегодня судебно-медицинскую экспертизу о событиях двухлетней давности и подгоняет ее под те данные, которые необходимы Генеральной прокуратуре.

Американские адвокаты Ахметова заявили, что он к убийству Щербаня не причастен

Юридическая компания Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Вашингтон), которая защищает интересы украинского бизнесмена Рината Ахметова, заявляет о его непричастности к смерти народного депутата Евгения Щербаня.

Рыбак заявил, что если к вечеру у него будет 150 подписей, он соберет Раду

При этом он добавил: «В противном случае, если этого не будет, никакого разговора о внеочередной сессии быть не может, и я не пойду на нарушение регламента Верховной Рады Украины». Также спикер убежден, что внеочередная сессия не примет никаких решений, но «съест» 3,7 млн гривен. В «УДАРе» тут же заявили, что инициирует отставку Рыбака, если он не созовет Раду.

Королевская показала сразу три диплома (документы)

Пресс-служба министра социальной политики Наталии Королевской предоставила УНИАН копию ее диплома о высшем образовании и копии диплома кандидата наук.

Кожара: Не ставьте нас перед выбором - сало или борщ, мы - молодая голодная страна

Министр иностранных дел Леонид Кожара выступил против попыток противопоставить Евросоюз и Таможенный союз в отношениях с Украиной.

Госдолг Украины за декабрь увеличился на 2,8%

Государственный долг Украины за декабрь 2012 вырос на 2,8% - до 64,482 миллиарда долларов.