Главное за день: обзор топ-новостей
ГАИ снова попросила водителей смотреть в оба, Власенко обвинил ГПУ в фальсификацих, а Рыбак все еще не принял решения о внеочередной сессии.
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ГАИ предупреждает водителей о сильных снегопадах
По прогнозам синоптиков, снегопады ожидаются в восьми областях. ГАИ просит водителей быть особенно осторожными.
Аппарат ВР не признал подпись Кличко - тот предлагает отпечаток пальца
"В управлении кадров решили, что собственноручно поставленная мной подпись - не моя, поскольку не совпадает с подписью в личном деле", - рассказал лидер УДАРа .
У Табачника говорят, что Бандеры и Шухевича не было в ВНО уже в прошлом году
Минобразования отмечает, что имена Бандеры и Шухевича в прошлогодних тестовых заданиях по истории также отсутствовали. Тем не менее Кириленко просит Азарова найти тех, кто вычеркнул Бандеру и Шухевича из ВНО.
Власенко говорит, что ГПУ фальсифицирует доказательства против него
По словам защитника экс-премьера, Киевское городское бюро судебной экспертизы подделывает сегодня судебно-медицинскую экспертизу о событиях двухлетней давности и подгоняет ее под те данные, которые необходимы Генеральной прокуратуре.
Американские адвокаты Ахметова заявили, что он к убийству Щербаня не причастен
Юридическая компания Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Вашингтон), которая защищает интересы украинского бизнесмена Рината Ахметова, заявляет о его непричастности к смерти народного депутата Евгения Щербаня.
Рыбак заявил, что если к вечеру у него будет 150 подписей, он соберет Раду
При этом он добавил: «В противном случае, если этого не будет, никакого разговора о внеочередной сессии быть не может, и я не пойду на нарушение регламента Верховной Рады Украины». Также спикер убежден, что внеочередная сессия не примет никаких решений, но «съест» 3,7 млн гривен. В «УДАРе» тут же заявили, что инициирует отставку Рыбака, если он не созовет Раду.
Королевская показала сразу три диплома (документы)
Пресс-служба министра социальной политики Наталии Королевской предоставила УНИАН копию ее диплома о высшем образовании и копии диплома кандидата наук.
Кожара: Не ставьте нас перед выбором - сало или борщ, мы - молодая голодная страна
Министр иностранных дел Леонид Кожара выступил против попыток противопоставить Евросоюз и Таможенный союз в отношениях с Украиной.
Госдолг Украины за декабрь увеличился на 2,8%
Государственный долг Украины за декабрь 2012 вырос на 2,8% - до 64,482 миллиарда долларов.