Американские адвокаты Ахметова заявили, что он к убийству Щербаня не причастен

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении адвокатов компании Akin Gump.

Как отмечается, «ранее, на этой неделе, общественные СМИ ссылались на некоторых политиков и журналистов в Украине, которые ложно заявили, что наш клиент, Р.Ахметов, мог быть причастен к смерти Е.Щербаня и других бизнесменов на Донбассе Украины почти два десятилетия тому назад. Никаких доказательств какого-либо рода в поддержку высказанных злонамеренных обвинений не было предоставлено».

Представители Akin Gump заявляют, что на протяжении более восьми лет выступают в качестве адвокатов Р.Ахметова. В течение этого времени вместе с международной консалтинговой компанией «Кролл» «мы исчерпывающим образом провели многократные расследования подобных ложных обвинений. Мы не обнаружили доказательств какого-либо рода, свидетельствующих о том, что г-н Ахметов был причастен к трагическим событиям в отношении г-на Щербаня и других бизнесменов. По правде говоря, некоторые из погибших в 1990-х годах бизнесменов были самыми близкими друзьями г-на Ахметова».

Адвокаты заявляют, что «провели обширную следственную работу в ответ на ложные и вводящие в заблуждение заявления украинских государственных деятелей касательно перехода коммерческих и промышленных активов в управление г-на Ахметова. Эта работа включала в себя проведение интервью с многочисленными лицами, в том числе, с бизнес-партнерами, менеджерами, родственниками и наследниками погибших бизнесменов, а также сбор и анализ тысяч страниц документации».

«Наши выводы будут полностью и официально предоставлены в публичном формате в Украине в ближайшем будущем, - говорится в сообщении. - До этого времени, мы четко утверждаем, что все недавние обвинения причастности г-на Ахметова к преступной деятельности почти двадцать лет тому назад будут представлены таковыми, которые не соответствуют действительности, и не основываются на фактах».

Как отмечается в сообщении, «мы живем в мире фактов и доказательств, а не в мире спекуляций и инсинуаций. Г-н Ахметов ясно дал понять, что он - деловой человек, который не участвует в политических дискуссиях СМИ. Недавний круг ложных заявлений и злонамеренных спекуляций не спровоцирует его вступить в политические дискуссии. Г-н Ахметов всегда защищал и будет продолжать защищать свою честь и деловую репутацию в правовом поле в Украине и других странах».

«Те лица, которые будут стремиться нанести вред репутации г-на Ахметова посредством ложных обвинений, будут призваны нести ответственность за свои действия в соответствии с законом», - говорится в сообщении адвокатов компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.