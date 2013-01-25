Кириленко просит Азарова найти тех, кто вычеркнул Бандеру и Шухевича из ВНО

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко обратился к премьер-министру Николая Азарова с просьбой установить лиц, которые изменили программу внешнего независимого оценивания по истории.

Об этом говорится в соответствующем депутатском обращении, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!».

В частности, как отметил В.Кириленко, приказом от 6 ноября 2012 года № 1252 Министерство образования и науки, молодежи и спорта утвердило новую программу ВНО по истории Украины и поручило Украинскому центру оценивания качества образования обеспечить соответствие тестовых заданий для выпускников школ этой новой программе.

«Внесенные изменения возмутили украинскую общественность и научное сообщество. В частности, из программы были изъяты такие знаковые исторические фигуры, как Дмитрий Донцов, Степан Бандера, Роман Шухевич, Юрий Тютюннык», - отметил В.Кириленко.

Таким образом, подчеркнул он, в 2013 году знания о политических и военных деятелях, которые сыграли весомую роль в борьбе украинского народа за независимость, теперь не будут необходимы выпускникам школ для успешной сдачи тестов, вместо этого они должны углубленно изучать деятельность и жизненный путь персоналий, которые боролись с национальным освободительным движением и были причастны к преступлениям против украинского народа.

По убеждению депутата, такой подход искажает историческую правду об Украине и противоречит Государственному стандарту базового и полного среднего образования.

Учитывая это, на основании Закона Украины «О статусе народного депутата» В.Кириленко просит Н.Азарова официально сообщить, на основании каких решений, заключений или рекомендаций научных учреждений, коллективов или отдельных научных работников были внесены изменения в программу внешнего независимого оценивания по истории Украины, и принять меры для приведения указанной программы в соответствие с Государственным стандартом базового и полного среднего образования.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, Министерство образования и науки, молодежи и спорта подтвердило, что имена С.Бандеры и Р.Шухевича отсутствуют в перечне персоналий в программе тестов ВНО-2013 по истории Украины.

При этом в министерстве заявили, что в прошлогодних тестовых заданиях имена вышеуказанных политических деятелей также отсутствовали.