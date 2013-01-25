У Табачника говорят, что Бандеры и Шухевича не было в ВНО уже в прошлом году

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины отмечает, что имена Степана Бандеры и Романа Шухевича в прошлогодних тестовых заданиях по истории Украины также отсутствовали.

Об этом говорится в сообщении на сайте Монмолодежспорта.

В сообщении, в частности, отмечается, что «целью внешнего независимого оценивания по истории Украины являются оценивание уровня сформированности исторической компетентности выпускника школы, определение соответствия учебных достижений ученика образовательному стандарту и действующей учебной программе. Разработка программ для ВНО – компетенция рабочей группы, в состав которой входят научные работники и педагоги».

В министерстве подчеркивают, что «содержание исторического образования определяется не тестами ВНО. Основными нормативными документами в преподавании школьных исторических курсов является Государственный стандарт базового и полного среднего образования образовательной отрасли «Обществоведение», учебные программы по истории, которые определяют цель школьных исторических курсов, поскольку именно их содержание наиболее способствует воспитанию учеников, знакомит с мировым и отечественным историческим опытом, формирует способность самостоятельно оценивать исторические события».

Отмечается, что «во всех утвержденных Монмолодежспорта учебных программах и учебниках по истории Украины отражены история становления и развития украинского освободительного движения, его борьба с тоталитарным режимом, деятельность Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, предусмотрено изучение исторических фигур С.Бандеры и Р.Шухевича».

В министерстве отмечают, что «тестами ВНО невозможно проверить знания обо всех событиях, явлениях, фигурах, которые изучаются по программам общеобразовательных учебных заведений. Тесты заданий для ВНО направлены на выявление сформированности социально-адаптированного выпускника общеобразовательного учебного заведения, способного учиться на протяжении жизни, принимать взвешенные решения, осознавать свою роль в государстве и мире».

Отмечается, что «имена, в частности, С.Бандеры и Р.Шухевича отсутствуют в перечне персоналий Программы ВНО в 2013 г. по истории Украины. Однако для успешной сдачи внешнего независимого оценивания абитуриент должен знать деятельность С.Бандеры, Р.Шухевича и других политических деятелей, уметь характеризовать их деятельность, определять ее этапы, устанавливать соответствие между деятельностью и определенными политическими силами или обстоятельствами, исторической эпохой, оценивать ее влияние на ход исторических событий. Такие навыки предусмотрены отдельными темами программы ВНО. В частности, во время изучения темы 25 «Западно-украинские земли (1921–1939 гг.)», предусмотрено знание разных течений в общественно-политическом движении, радикализация политической жизни в 1930-х годах, образование ОУН, деятельность политических партий западно-украинских земель в 1930-х годах. Составляющей содержания темы 26 «Украина во время Второй мировой и Великой Отечественной войн (1939–1945 гг.)» является деятельность ОУН, образование УПА, деятельность советских партизан и украинского освободительного движения, а содержание темы 27 «Послевоенное восстановление и развитие Украины в 1946 г. – в начале 1950-х годов» предусматривает изучение советизации западных областей Украины, борьбы ОУН и УПА».

«Следует отметить, что имена вышеупомянутых политических деятелей в прошлогодних тестовых заданиях по истории Украины также отсутствовали!», - говорится в сообщении Монмолодежспорта.

Как сообщал УНИАН, 23 января ZIK сообщил, что имена политических деятелей С.Бандеры и Р.Шухевича Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины изъяло из перечня лиц, о которых нужно знать, чтобы сдать нынешнее независимое оценивание по истории Украины. Их заменили Николаем Щорсом и Юрием Пятаковым.

После этого народный депутат Украины, председатель парламентского комитета Украины по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко направил официальный запрос министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию Табачнику и в Украинский центр оценивания качества образования относительно недопустимости исключения имен украинских политических деятелей С.Бандеры и Р.Шухевича из перечня лиц, о которых нужно знать при сдаче нынешнего теста по истории Украины.

«Эта инициатива направлена на уничтожение национальной памяти украинского народа, и непременно спровоцирует обострение противостояния в обществе», - отметил В.Кириленко.