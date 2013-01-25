Королевская показала сразу три диплома (документы)

Пресс-служба предоставила документы в ответ на запрос информационного агентства УНИАН.

В частности, предоставлена копия диплома, который свидетельствует, что в 1997 году Н.Королевская окончила Восточноукраинский государственный университет и получила полное высшее образование по специальности “Менеджмент в производственной сфере” и получила квалификацию менеджера. На копии диплому указано, что это дубликат и он датирован 8 января 2013 года.

Кроме того, пресс-служба Минсоцполитики предоставила копию диплома специалиста о переподготовке. В соответствии с этим дипломом, Н.Королевская в 2002 году окончила факультет последипломного образования Донецкой государственной академии управления по специальности “Менеджмент организаций” с присвоением квалификации “менеджер-экономист”.

Также пресс-службой предоставлена копия диплома кандидата наук Н.Королевской, выданного Восточноукраинским национальным университетом имени Владимира Даля.

В частности, Н.Королевской присуждена научная степень кандидата экономических наук по специальности “Экономика и управление предприятиями” (по видам экономической деятельности). Этот диплом датирован 31 мая 2011 года.

Следует отметить, что ранее УНИАН обращался в Министерство образования и науки, молодежи и спорта и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы с просьбой проверить наличие диплома о высшем образовании Н.Королевской, но в установленный законом срок УНИАН такую информацию не получил.

Как сообщалось, народный депутат Украины Геннадий Москаль заявил, что Н.Королевская потеряла свой диплом в день, когда было нужно подавать документы в Кабмин.

Сегодня, 25 января, журналисты в очередной раз спросили Н.Королевскую, нашла ли она утерянный диплом о высшем образовании. Представитель пресс-службы министра заявил, что журналисты могут направить в пресс-службу запрос и получить копию восстановленного диплома о высшем образовании Н.Королевской.

Сама министр социальной политики сообщила, что в студенческие годы одновременно училась и работала. “Это, я считаю, лучшие годы, однако и самые трудные годы. Я всегда очень помню свои годы студенчества, потому что я в то время и училась, и работала одновременно. И те дети, которые могут получать сегодня образование, они должны, в первую очередь, использовать это время, потому что, я уверена, в будущем нет ничего более ценного, чем качественное образование”, - сказала Н.Королевская.