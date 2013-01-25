Аппарат ВР не признал подпись Кличко - тот предлагает отпечаток пальца

Управление кадров аппарата Верховной Рады не признало действительными и не учло подписи 7 народных депутатов за созыв внеочередной сессии. Из них 5 - от депутатов фракции “УДАР”, в частности, и председателя партии Виталия Кличко.

Об этом говорится в заявлении “УДАРа”, переданном УНИАН.

“В управлении кадров решили, что собственноручно поставленная мной подпись - не моя, поскольку не совпадает с подписью в личном деле. Заявляю, что моя собственноручная подпись стоит и в подписных листах за внеочередную сессию, и на депутатской присяге, и в судебных исках на неправомерность действий спикера и депутатов во время голосований в ВР, и под заявлением в Генпрокуратуру. В следующий раз я могу, кроме подписи, оставить, если нужно, и отпечаток пальца”, - заявил лидер “УДАРа” В.Кличко.

В политсиле отмечают, что внеочередная сессия парламента все равно должна состояться, поскольку, по данным “УДАРа”, кроме неучтенных, есть еще 151 подпись народных депутатов.

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Как сообщал УНИАН, три оппозиционных фракции в Верховной Раде передали председателю парламента 158 подписей для проведения внеочередной сессии.

Оппозиция предлагала такую повестку дня: создание временной следственной комиссии по расследованию нарушений Конституции при заключении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, заслушивание информации генерального прокурора, министра внутренних дел и председателя СБУ, вопроса о политической ответственности председателей МВД и СБУ, а также высказывание недоверия генеральному прокурору Украины.

Под требованием о созыве внеочередной сессии поставили свои подписи председатели фракций «Батькивщина» Арсений Яценюк, «УДАР» В.Кличко, «Свобода» Олег Тягнибок, депутаты трех оппозиционных фракций и отдельные внефракционные депутаты.

В соответствии с законом о Регламенте Верховной Рады, сессия должна быть созвана спикером парламента в семидневный срок с момента поступления требования, подкрепленного необходимым количеством подписей народных депутатов (минимум 150).

Оппозиция требует от председателя Верховной Рады безотлагательно принять решение о созыве внеочередной сессии, как это предусмотрено законом.