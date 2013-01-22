Януковичу жаль, что молодежь бежит из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю Дня Соборности и Свободы Украины в Национальном дворце искусств “Украина”.

“Я с радостью отмечаю рост патриотических настроений украинского общества, стремление строить новую страну, обеспечить новое качество жизни. Но остается много разуверившихся, тех, кто делает свой выбор в пользу поиска лучшей судьбы в других странах. Досадно, что эта тенденция распространена среди молодежи”, - сказал Президент.

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Он заметил, что в современном глобализованном мире каждый человек действительно имеет возможность выбирать страну проживания, учебы, работы. “При таких условиях государства, которые могут обеспечить человеку свободу и широкие возможности, становятся центрами мирового притяжения, они получают новые возможности для опережающего развития. Именно такой страной должны стать и мы”, - сказал Президент.

По его словам, основное задание политики модернизации заключается в создании в Украине справедливой и эффективной социальной системы, привлекательной и благоприятной среды для жизни, развития бизнеса и самореализации каждого.

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«Наше задание - обеспечить реальную экономическую и политическую независимость, крепить демократию и верховенство права, утвердиться как молодое, сильное современное государство - в Европе и в мире», - отметил Президент.