Эксперты: украинская молодежь стремится уехать из страны

По словам экспертов, для украинской молодежи выезд в зарубежные страны – возможность получить качественное образование и выгодно трудоустроиться. Домой же их может вернуть только достойная зарплата, доступность жилья, улучшение социальных услуг и заинтересованность самого государства в образованном поколении, говорят специалисты.

За последние три года количество желающих учиться за рубежом возросла, по меньшей мере, на 10%, отметила консультант по образовательным программам одного из образовательных агентств Анна Уразова. По ее словам, чаще всего украинские студенты выбирают для учебы Британию, Канаду, Латвию, Литву, Польшу, США и Чехию. В первую очередь – из-за лучшего качества образования, ведь здесь учебные программы актуальнее и носят более практический характер.

Около 50% студентов выбирают страны, где есть возможность остаться, по меньшей мере, на 1-2 года для работы по окончании учебы - например, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, сказала А.Уразова. По ее словам, «другая половина желает получить диплом. Но они возвращаются сюда и, имея такой диплом, работают уже в международных компаниях в Украине».

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В то же время, среди молодых украинцев достаточно много тех, кто за рубежом хочет только работать, сообщил менеджер по маркетинговым коммуникациям Международного центра трудоустройства Виталий Андрусяк.

По его словам, «мы трудоустраиваем специалистов по большей части специальностей рабочих. В возрасте от 21-22 лет. Когда выезжают туда и познают культуру, видят тот уровень жизни, то по большей части остаются. Люди имеют гарантии относительно своего трудоустройства, своих работодателей, что заработная плата у них будет такой, как прописано в договоре».

По словам эксперта Центра Разумкова по вопросам социальной политики Павла Розенко, уровень заработной платы и является одной из главных причин выезда украинской молодежи за рубеж. Даже учеба на госзаказе не гарантирует молодому человеку первое рабочее место. А если ему все-таки предоставляется это, то, как правило, размер заработной платы в несколько раз ниже среднего уровня.

«Средняя заработная плата в Украине – около 370 долларов – самая низкая среди стран постсоветского пространства, не говоря о развитых европейских государствах», – цитирует «Радио Свобода».

Кроме того, по словам П.Розенко, Украина отпугивает молодежь низким уровнем социальных услуг, недоступностью жилья, отсутствием национального культурного пространства и профессиональных перспектив. К тому же о долгосрочной стратегии на украинском рынке труда сегодня речь не идет, замечает эксперт.

По данным прошлогоднего опроса Центра социологических исследований «София», свыше 50% украинской молодежи в возрасте от 18 до 29 лет готовы эмигрировать из Украины.