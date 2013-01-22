У Народного Руха есть свой человек на должность мэра Киева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое решение было принято 20 января во время заседания центрального провода НРУ в обновленном составе.

В частности, руководство партии приняло документ «Об участии областных, районных, городских организаций НРУ в выборах в представительские органы местного самоуправления», в котором содержится рекомендация «Совету ОО «Батькивщина» рассмотреть кандидатуру В.Куйбиды на предмет выдвижения его как согласованного кандидата на должность городского головы г. Киева, проинформировали в пресс-службе.

*** В.Куйбида, в частности, раньше работал министром регионального развития и строительства Украины. Народный депутат Украины 5-го и 6-го созывов. Был мэром Львова.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

19 июля секретарь Киевского городского совета Галина Герега, временно исполняющая полномочия Киевского городского головы, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы.

По теме: Эксперты: на выборах в Киеве оппозицию ждут две ловушки

1 октября Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и самоуправления рекомендовал парламенту принять решение о проведении выборов мэра Киева весной 2013 года.

14 декабря фракция «УДАР» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о проведении выборов в Киеве в первую неделю июня 2013 года.

Как сообщил лидер фракции Виталий Кличко, законопроектом предлагается одновременно провести выборы мэра и депутатов Киевсовета. По словам В.Кличко, законопроектом предлагается «вернуть полномочия мэру, чтобы он не был английской королевой».

Он сообщил, что предусмотрено избирать мэра Киева в два тура.