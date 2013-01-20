Янукович поздравил Крым

Как говорится в поздравлении, размещенном на официальном сайте главы государства, референдум 20 января 1991 года, восстановивший статус автономии, стал знаковым событием в истории Крыма, образцом демократии и настоящего проявления воли народа.

Как отметил Президент, ”сегодня Автономная Республика Крым вместе со всей Украиной активно идет по пути масштабных системных реформ, направленных на эффективное использование природно-рекреационного и геополитического потенциала полуострова, привлечение инвестиций, внедрение высоких стандартов жизни”.

В.Янукович выразил убеждение, что трудолюбие и толерантность жителей Крыма ”и в дальнейшем будут способствовать успешному социально-экономическому развитию региона, межнациональному согласию, взаимопониманию и политической стабильности”.